Pontecagnano, bimbo scappa di casa: "Cercavo Peter Pan"

Paura, questa mattina, in via Alfani a Pontecagnano, dove un bambino di 4 anni è uscito improvvisamente di casa nei pressi del Municipio. A ritrovarlo infreddolito su di una panchina sono stati i carabinieri e i sanitari del Vopi, ai quali ha raccontato di essersi allontanato per cercare “Peter Pan”. Subito dopo è stato riaffidato alla famiglia.