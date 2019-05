Pontecagnano, cadono rami dagli alberi: paura tra i passanti

Paura, alle 10 di questa mattina, in via Raffaello Sanzio a Pontecagnano, dove è stato necessario l’intervento dei carabinieri per rimuovere diversi rami caduti dagli alberi presenti dei pressi della locale caserma dei carabinieri. Fortunatamente non risultano danni a cose o persone. La pioggia e il vento di queste ore stanno creando non pochi problemi in vari comuni della provincia di Salerno.