Gli nega l'amicizia su Facebook e la sfregia: condannato commerciante di Pontecagnano

E’ stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione il commerciante di 49 anni di Pontecagnano, E. P le sue iniziali, accusato di aver sfigurato, con una spranga di ferro, una ragazza che non aveva accettato la sua richiesta di amicizia su Facebook. La sentenza è stata emessa ieri dal gup Albarano del tribunale di Salerno al termine del rito con il giudizio abbreviato. Non solo. Ma il giudice ha disposto anche una provvisionale di 15mila euro a favore della giovane vittima dell’aggressione e di 7mila euro per il fidanzato.

Il fatto

L’episodio risale al 28 gennaio 2017 ed avvenne davanti ad un noto pub della zona. Lesioni personali gravissime e minacce sono le accuse formulate a carico dell’imputato, incastrato dalle indagini dei carabinieri della stazione di Pontecagnano, coordinati dal maggiore Erich Fasolino comandante della compagnia di Battipaglia, che ricostruirono in poche ore la vicenda innescata dal diniego della ragazza, colpevole di non aver concesso l’amicizia sul noto social network. Bastò questo a scatenare la reazione dell’uomo che, in evidente stato di ubriachezza, cominciò ad urlare contro la giovane che lo aveva “rifiutato”, facendo scattare l’intervento del titolare del pub che lo invitò prima a non infastidire i clienti e poi, ad uscire dal locale. Di qui la brutale aggressione.