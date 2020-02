Blitz dei carabinieri alla stazione di Pontecagnano: raffica di controlli

Blitz sul territorio comunale di Pontecagnano Faiano da parte dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia. In serata i militari dell’Arma, insieme alla Polizia Locale e al 7° Eli-nucleo carabinieri, hanno effettuato numerosi controlli presso la stazione ferroviaria dove, nei giorni scorsi, diversi cittadini del posto avevano segnalato la presenza di giovani che bivaccavano.

I controlli

Nel corso dell’operazione sono state passate al setaccio anche le zone circostanti allo scalo ferroviario. Sedici in tutto le persone controllate, di cui 5 stranieri di nazionalità marocchina. Tra queste quattro pregiudicati con precedenti: due in materia di droga, una per minacce ed altro in materia di reati finanziaria. L’operazione proseguirà anche nei prossimi giorni.