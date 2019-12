Intossicati dal braciere durante il sonno: muore una coppia a Pontecagnano

Tragedia, nella notte tra Natale e Santo Stefano, a Pontecagnano Faiano dove una coppia di stranieri è stata trovata morta all’interno di un’abitazione. Si tratta di un uomo, Simon Adjab, 38 anni, che lavorava in un’azienda del posto; e di una donna, Suzanne Nicole Nkott, 41 anni, arrivata da poco tempo in Italia. Entrambi erano originari del Camerum.

Il dramma

I due alloggiavano in un appartamento situato lungo la litoranea, vicino ad un bed and breakfast. E due notti fa, per riscaldarsi, avevano acceso un braciere in cui ardeva del carbone. Poi si sono addormentati non pensando alle conseguenze letali che avrebbe provocato un simile gesto. Sono morti intossicati, senza neanche accorgersene. A dare l’allarme è stato un conoscente che, ieri mattina, ha bussato al campanello della loro abitazione ma nessuno lo ha aperto.

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermare il decesso della coppia. Il medico legale, inviato dalla Procura di Salerno, ha accertato, al termine dell’esame autoptico, che sono stati uccisi dal monossido di carbonio emanato dal braciere. Per questo non è stata disposta neanche l’autopsia.