Evade i domiciliari, sale sul treno e aggredisce un carabiniere: arrestato 32enne di Pontecagnano

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, false generalità ed evasione. Sono queste le accuse nei confronti di un pluripregiudicato salernitano. V.A le sue iniziali, 32 anni, che è stato nuovamente arrestato dai carabinieri.

Laggressione

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Pontecagnano per spaccio di droga, è stato sorpreso da un carabiniere di Sapri mentre si trovava a bordo del treno diretto da Paola a Napoli. Nel corso del controllo, infatti, ha fornito al militare delle generalità che, successivamente, si sono rivelate false. E così, appena si sono aperte le porte del convoglio, il 32enne, dopo aver colpito il militare con una gomitata, si è dato alla fuga. Ne è nato un breve inseguimento fino all’uscita della stazione ferroviaria di Sapri, dov’è andata in scena una violenta colluttazione, che è terminata con il pluripregiudicato in manette.

Il 32enne, nella giornata di ieri, era stato trovato nuovamente in possesso di una cospicua quantità di stupefacenti. E, per questo, arrestato nuovamente dai carabinieri della Stazione di Pontecagnano. Questa mattina, però, non si è presentato all’udienza di convalida in Tribunale a Salerno. Il tribunale, quindi, ha emesso un mandato di cattura diramato a tutte le Forze di Polizia. Ora è rinchiuso presso il carcere di Potenza a disposizione delle Autorità giudiziarie di Lagonegro e Salerno.