Pontecagnano-Faiano, celebrazioni per il 107° anniversario dell’istituzione del Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tre giornate di appuntamenti all’insegna della cultura e dell’identità per celebrare il 107° anniversario dell’istituzione del Comune di Pontecagnano Faiano. Le iniziative, promosse dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Ernesto Sica, sono in programma il 18, 19 e 20 giugno.

Primo momento delle celebrazioni lunedì 18 giugno in concomitanza con la data in cui, nel 1911, fu costituito l’Ente. Alle ore 10.30, nel piazzale di Palazzo di Città, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera.

Alle 19.30, invece, nel complesso ex tabacchificio Centola incontro sulle trasformazioni urbanistiche “Come cambia una Città”.

Introduce l’architetto Giovanni Landi, responsabile del settore Urbanistica e Pianificazione dell’Ente. Relazioni affidate al professore architetto Salvatore Visone, capogruppo per la progettazione del Puc; all’architetto Gianluca Voci, gruppo di progettazione del Puc; al geometra Antonio Vernieri, responsabile del settore Patrimonio del Comune di Pontecagnano Faiano; all’architetto Vincenzo Zuccaro, responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Pontecagnano Faiano; al Sindaco Ernesto Sica. Modera la giornalista Rosaria Coppola.

“Identità di una Comunità. Cambiamenti ed evoluzioni” è, invece, il tema dell’appuntamento che si svolgerà martedì 19 giugno, alle ore 19.30, in piazza San Benedetto a Faiano. Nell’occasione verrà presentato il volume sulla nuova Scuola dell’Infanzia di Faiano da parte dell’architetto Angelo Verderosa, progettista del plesso di via degli Appenini, e dell’architetto Vito Cappiello, ordinario di Architettura del paesaggio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Con loro interverranno il professore Alfonso Conte, associato di Storia Contemporanea dell’Università degli Studi di Salerno e il Sindaco Ernesto Sica. Modera la giornalista Cinzia Ugatti.

Mercoledì 20 giugno, alle ore 19.30, sfilata per la Città degli sbandieratori “Città de’ La Cava” e dei Trombonieri “Senatore” con spettacolo finale in Piazza Sabbato dove, alle 20.30, ci sarà l’intervento del Primo Cittadino.

Il 18 giugno – dichiara il Sindaco Ernesto Sica - ricorre l’Anniversario dell’istituzione del Comune di Pontecagnano Faiano. Centosette anni di una comunità importante e competitiva nella provincia di Salerno. Dalla determinazione dei padri fondatori ad oggi, la Città si è evoluta ed ha sviluppato una forte identità personale, anche avvalendosi dell’importanza strategica rivestita nell’area tra i Picentini e la Valle del Sele. Anche il suo volto è cambiato, attraverso un nuovo assetto urbanistico, che ha migliorato l’estetica, la vivibilità e la funzionalità degli spazi senza, però, pregiudicarne l’originaria bellezza. Un immane lavoro è stato compiuto relativamente alle opere pubbliche, dalle strutture scolastiche a quelle sportive e ludiche, in un costante percorso di miglioramento teso ad offrire spazi nuovi e funzionali alla condivisione dei momenti formativi e di aggregazione associativa. Ancora tante opere pubbliche, attualmente in corso, devono essere consegnate alla cittadinanza, in un’ottica di costante implementazione. Che tutta la storia di Pontecagnano Faiano possa assumere un significato forte, di sprone per le generazioni future sull’importanza dell’impegno profuso in ogni attività umana, in un consesso sociale e cittadino che esalti il legame con la propria Città”.