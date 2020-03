Covid-19, in arrivo 10 mila mascherine a Pontecagnano Faiano: l'annuncio del sindaco

Mascherine in arrivo a Pontecagnano Faiano. Nella giornata di ieri, infatti, la Giunta Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara ha deliberato l’acquisto di 10 mila presidi di protezione che si potranno acquistare presso la farmacia comunale, che le rivenderà allo stesso prezzo d’acquisto evitando le speculazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’annuncio

Ad annunciarlo è direttamente il primo cittadino in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Io - spiega - avrei voluto poterle donare gratuitamente ai miei concittadini. Ma, tutti noi sindaci, abbiamo dei bilanci che non ci consentono di farlo. Però già il semplice fatto di poterle rivendere allo stesso prezzo d’acquisto ci permetterà di commercializzarle a poco più di 1 euro. E questo penso sia un segnale importante per tutti i cittadini di Pontecagnano Faiano. Andiamo avanti così, con pazienza, rispettando le regole e sono convinto che tutti insieme ce la faremo” ha concluso Lanzara che ha anche ringraziato le numerose aziende della zona che si stanno adoperando proprio per la produzione delle mascherine.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery