Pontecagnano Faiano, Rfi pagherà il sottovia pedonale in via Milano

Dopo un pomeriggio di estenuanti trattative tenutesi presso la sede di Napoli, il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ha convinto i vertici di Rete Ferroviaria Italiana a sostenere i costi, pari a quasi 1 milione di euro, dei lavori di realizzazione del sottovia pedonale in sostituzione del passaggio a livello ancora esistente in Via Milano.

Il summit

Come evidenziato nell'incontro, il giorno stesso in cui Rfi darà inizio alle opere previste per il sottovia pedonale, il passaggio a livello verrà chiuso e sarà regolarmente aperto il sottopasso carrabile di Via Torino. A fronte degli accordi stabiliti, nella giornata di domani verrà sospesa l’ordinaza n. 2/2019 del 19 c.m., che prevedeva la consegna parziale del sottopasso, mentre entro una settimana i rappresentanti di Comune e R.f.i firmeranno una integrazione alla Convenzione n. 43/2008 che non conteneva il finanziamento del suddetto sottovia di Via Milano.

Il sindaco Lanzara: