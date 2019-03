Sorpresa a largo di Pontecagnano, avvistata una splendida tartaruga marina

Curiosità, questa mattina, a largo di Pontecagnano Faiano, dove un nostro lettore, Benito Nappo, mentre era a bordo del suo gommone, si è imbattuto in una bellissima tartaruga. E così non ha perso l’occasione per fotografarla a circa 500 metri dalla riva.

La curiosità

Non è la prima volta che un esemplare di tartaruga marina viene avvistato nel mare del Golfo di Salerno. Spesso, purtroppo, vengono ritrovate anche morte sulle spiagge per colpa dei rifiuti abbandonati in mare dall’uomo. In questo caso, fortunatamente, la tartaruga sta bene e prosegue il suo viaggio negli abissi.

