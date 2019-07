Vietato il fumo sulle spiagge di Pontecagnano, multe salate per i trasgressori

Divieto di fumo in spiaggia a Pontecagnano Faiano. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Giuseppe Lanzara, che ha disposto anche multe fino a 500 euro per i trasgressori. Nel dispositivo viene anche interdetto il deposito di oggetti quali mozziconi o altri prodotti sul suolo o nelle acque. “La tutela del nostro territorio, la pulizia delle spiagge e la lotta contro il fumo viaggiano sullo stesso binario – spiega il primo cittadino Giuseppe Lanzara – Sono entrambe misure che intendono salvaguardare la salute ed il benessere dei cittadini, o di chiunque usufruisca del nostro litorale, e che costituiscono la prosecuzione di un lavoro, avviato ormai un anno fa, che vuole garantire una dura battaglia all’inciviltà ed una nuova cultura della convivenza e del rispetto reciproco”. “Non vi sarà alcuna tolleranza per i trasgressori - conclude il sindaco - ciascuno deve contribuire a rendere questa città più pulita e vivibile”.