Controlli serrati sulla litoranea di Pontecagnano: sventato un furto

Continuano le ispezioni della Polizia Municipale sulla litoranea di Pontecagnano Faiano. Nell'ambito di un servizio di controllo dello sversamento di rifiuti irregolare e fuori dagli orari consentiti, gli agenti in borghese hanno sventato un furto in via dei Navigatori.

Il furto sventato

La pattuglia ha prontamente scongiurato la sottrazione di un veicolo, mettendo in fuga il ladro e salvaguardando l’incolumità di cose e persone. Soddisfatto il Sindaco Giuseppe Lanzara, che fin dal primo giorno dell’insediamento a Palazzo di Città ha ribadito l’assoluta volontà di ripristinare il rispetto delle regole, per garantire la legalità.