Pontecagnano, riaperto il bocciodromo: partono anche i corsi di tiro con l'arco

La città di Pontecagnano Faiano ha di nuovo il suo bocciodromo. Questa mattina, infatti, il sindaco Giuseppe Lanzara ha proceduto alla riapertura della struttura situata in via Raffaello Sanzio, rimasta chiusa per diversi mesi, in quanto necessitava di lavori di adeguamento ed ammodernamento per assicurare l’accesso alle decine e decine di anziani che quotidianamente la frequentano.

Il restyling

Tre gli interventi principali realizzati: sistemazione degli impianti elettrico ed idrico; rifacimento dei bagni; sistemazione delle piste, di cui una eliminata per garantire uno spazio d’incontro e di ricreazione per coloro i quali ne usufruiscono. Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 20 mila euro.

La curiosità

Nella nuova struttura saranno organizzati corsi gratuiti tiro con arco dall’ “A.S.D. Arcieri Arechi Salerno 15064”.

Foto di Guglielmo Gambardella

