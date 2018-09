Paura, alle 23.15 di ieri, in via Arno a Pontecagnano, dove un’automobile (Fiat Punto) è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

L’intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno domato il rogo, che è divampato per cause in corso di accertamento. Molto probabilmente si è trattato di un corto circuito.