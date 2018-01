Pontecagnano, al via i lavori in via Padre Carmelo Gentile: ecco come cambierà

Sono iniziati i lavori in via Padre Carmelo Gentile a Pontecagnano Faiano. L’intervento predisposto dall’amministrazione comunale, su impulso del sindaco Ernesto Sica e dell’assessore ai lavori pubblici Mario Vivone, prevede la manutenzione e riqualificazione complessiva dell’area antistante all’ufficio postale con la realizzazione di un parcheggio per cinquanta auto, nuovo arredo urbano e l’adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione e smaltimento delle acque meteoriche. Verrà, inoltre, risistemata, con pavimentazione in asfalto colorato, la zona per la sosta tra la Villa Comunale e il Palazzetto dello Sport. Inoltre è stata già pianificata la creazione di nuovi posti per la sosta e uno spazio pedonale adiacenti al nuovo complesso parrocchiale.

Ad aprire la cerimonia di consegna dei lavori, alla presenza del parroco Don Gerardo Bacco, l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte del coro dell’Istituto Comprensivo “Pontecagnano Sant’Antonio” diretto dal maestro Maria Rita Natella. Soddisfatto il primo cittadino, che dopo aver salutato e ringraziato alunni e docenti, auspicando “che siano i primi difensori del nostro patrimonio”, si è subito soffermato “su un intervento di straordinaria importanza, frutto di un’intensa programmazione, che si inserisce pienamente nel progetto di riqualificazione già avviato da tempo per quest’area nevralgica del territorio”. Per Sica, quindi, si tratta di “un’opera al servizio dei residenti, delle attività commerciali e di tutti i cittadini ed è strettamente connessa al continuo sviluppo di una zona che vanta straordinari centri di aggregazione quali la Villa Comunale, il Palazzetto dello Sport e, tra poco, il nuovo complesso parrocchiale”. Infine ha rivendicato il suo operato: “Noi manteniamo gli impegni e il processo di rigenerazione urbanistica va avanti senza sosta, più forte di vincoli burocratici e finanziari sempre più stringenti e delle solite cattiverie e speculazioni volgari di chi non ama questa Città. L’intervento che inauguriamo oggi si ricongiunge alla sistemazione di via Pompei, con una nuova viabilità nei pressi del cimitero comunale, e all’ultimazione della relativa arteria alternativa alla SS18”.

