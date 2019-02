San Valentino a Pontecagnano, il sindaco Lanzara fa da "baby-sitter" ai bambini

Un sindaco baby-sitter per San Valentino. E’ quanto accadrà domani, giovedì 14 febbraio, nel comune di Pontecagnano Faiano in occasione della festa degli innamorati.

L'annuncio

Il promotore dell’iniziativa è proprio il primo cittadino Giuseppe Lanzara che, attraverso un manifesto, si rivolge direttamente alla donne residenti nel suo comune: “Care donne, per la serata più romantica dell’anno, i vostri uomini non avranno più scuse. Una cena a lume di candela in uno dei tanti ristoranti d’eccellenza della nostra Città, una rosa rossa e una canzone d’amore. Ai vostri bimbi ci penserà il sindaco!”.

Lanzara, dalle 19 alle 23.30, si prenderà cura, insieme agli animatori, dei bambini con laboratori e giochi sul tema dell’amore all’interno del Palazzetto dello Sport situato in via Padre Gentile in località Sant’Antonio.

