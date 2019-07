Pontecagnano, nuovo impianto di illuminazione per il belvedere

Il Belvedere sarà dotato di un nuovo impianto di illuminazione. Ad assicurarlo il sindaco Giuseppe Lanzara e l’assessore ai lavori pubblici e manutenzione Raffaele Sica, che hanno già previsto una serie di interventi per ripristinare un buon livello di vivibilità e visibilità in loco.

I lavori

L'assessore Sica illustra i lavori in cantiere: "All'interno dell'appalto per il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione sono state reperite le economie per la realizzazione della nuova illuminazione sui giardini pubblici in litoranea. L'intervento mira a rendere più fruibile e sicura questa area pubblica, con l'intento di inziare a dare decoro alla litoranea di Pontecagnano Faiano. Inizia seppur a piccoli passi l'opera di riqualificazione, alla quale a breve seguirà quello della bonifica e della demolizione delle due piattaforme abbandonate degli ex lidi Picentino e Puerto Plata, mettendo in sicurezza e riconsegnando tratti di arenile alla collettività".

Il commento del sindaco: