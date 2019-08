Semina il panico con un taglierino: bloccato 40enne a Pontecagnano

Momenti di tensione, intorno alle 12, in via Italia a Pontecagnano, dove un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico minacciando con un taglierino di tagliarsi e di ferire le persone che, in quel momento, si trovavano in zona.

L'intervento

L’uomo è stato prontamente bloccato dai carabinieri e condotto, in stato di agitazione, da un’ambulanza della Vopi all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.