Stroncato da un infarto mentre lavora: muore operaio di Salerno

Tragedia, oggi pomeriggio, all’interno dello stabilimento della SDA di Pontecagnano, dove un operaio di 47 anni, Vincenzo Ragone, è stato stroncato da un infarto fulminante.

I soccorsi

L’uomo, residente nel rione Carmine a Salerno, stava lavorando, per conto di una ditta subappaltante, allo smistamento dei pacchi quando ha accusato un improvviso malore - secondo i sanitari si tratterebbe di un arresto cardiaco fulminante - e si è accasciato a terra. A soccorrerlo sono stati i colleghi. Sul posto sono giunti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, mentre la locale stazione dei carabinieri sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.