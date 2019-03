Precipitò col paracadute a Pontecagnano: morto il medico Vincenzo Biondi

E’ deceduto ieri sera Vincenzo Biondi, il medico radiologo pensionato, originario di Benevento, di 67 anni, precipitato, il 12 gennaio scorso, col paracadute nei pressi dell’aerostazione di Pontecagnano.

Il dramma

L’uomo era ricoverato in prognosi riservata presso l’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno a causa delle gravi ferite riportate in varie parti del corpo. Al momento dell’incidente, c’era anche una donna di 52 anni, residente a Capaccio Scalo, che, fortunatamente, ha riportato solo una frattura alla gamba. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, a provocare l’incidente sono state le forti raffiche di vento registratesi, quel giorno, nella Piana del Sele. Biondi avrebbe tentato di compiere una manovra per l’atterraggio, ma in poco tempo, è finito oltre il perimento di atterraggio ed è precipitato prima sugli alberi e poi sull’asfalto riportando gravi ferite. Ora spetterà al pm della Procura di Salerno decidere se effettuare o meno l’autopsia sul cadavere.