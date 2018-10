Violazioni al Codice della Strada e prostituzione: raffica di multe a Pontecagnano

Tour de force dei vigili urbani, questa mattina, in località Magazzeno a Pontecagnano Faiano. Come disposto dal primo cittadino Giuseppe Lanzara, dell’assessore alla Polizia Muncipale Michele Roberto Di Muro e del comandante Franco Lancetta, nell’arco di poche ore sono stati elevati ben 28 verbali, di cui 13 grazie all’installazione dell’autovelox e 15 per violazione del codice della strada. Inoltre, per la prima volta dalla data della sua emanazione, è stata applicata la nuova ordinanza in materia di sicurezza, decoro e pubblica incolumità attraverso l’identificazione, con successivo verbale di 500 euro, di due prostitute.

I commenti

Esulta l’assessore Di Muro: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto dai nostri agenti e ci aspettiamo che esso produca i risultati attesi, ovvero il raggiungimento di un più alto livello di civiltà, responsabilità verso se stessi e gli altri e rispetto dei luoghi in cui si vive e si condivide la propria esistenza”. Gli fa eco il sindaco Lanzara: “Non possiamo che fregiarci di tali risultati perchè rendono chiaro il messaggio che intendiamo veicolare: comportamenti sconsiderati e privi di senso civico non saranno consentiti sul nostro territorio. E’ arrivato il momento di svegliare le coscienze civiche e di dimostrare che la legalità è la condizione necessaria per vivere bene, tutti, in sicurezza e con dignità”.