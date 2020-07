Bimba morta a due mesi, giudici annullano condanna alla madre: "Cambiare l'accusa"

E' stata annullata una condanna a 10 anni per una donna di Pontecagnano, accusata della morte della figlia di due mesi ad ottobre scorso. Lo ha deciso la Corte di Assise d'Appello di Salerno, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimandando gli atti alla Procura per valutare il cambio del reato, che era omicidio preterintenzionale

La storia

Secondo le accuse, la piccola sarebbe mota per "scuotimento", provocato involontariamente dalla madre. Furono i medici del Santobono di Napoli, dove la vittima fu trasferita d'urgenza, a notare delle fratture a entrambe le tempie ed alcune costole. La piccola morì in ospedale, dopo il ricovero. L'autorità giudiziaria fu informata dall'ospedale, ma così come la madre stessa, che chiese conto delle ragioni di morte della figlia. Per l'accusa, le lesioni sarebbero state provocate in casa, così come sostenuto nei primi due gradi di giudizio. Diverso invece il parere della famiglia, che ritenne vi fossero responsabilità da parte del personale medico, durante il trasferimento magari della bimba in ospedale. Un botta e risposta a suon di consulenze, da entrambe le parti. In primo grado, la donna era stata condannata a 10 anni, ma i giudici d'Appello hanno rilevato questioni di nullità nell'imputazione, rimandando di nuovo il fascicolo al pubblico ministero. Si dovrà, ora, procedere con una nuova accusa, come - ipotizziamo - omicidio colposo. Le lesioni, stando all'autopsia, trovate sul corpo della piccola riferivano di fratture quasi impercettibili come la micro-emorragia che causò il decesso. Ora le nuove indagini dell'autorità giudiziaria