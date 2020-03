Coronavirus, panchine transennate a Pontecagnano: "Il divano di casa è più comodo"

Il messaggio è chiaro: non bisogna stare per strada e, soprattutto, non bisogna intrattenersi stando seduti sulle panchine. Così, sia a Salerno che a Pontecagnano Faiano, tra le misure adottate per contenere il rischio contagio da Coronavirus, molte panche pubbliche sono state transennate. Dal lungomare salernitano e fino al centro cittadino del comune picentino, le sedute sono state sigillate con del nastro rosso e bianco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La curiosità

In più, a Pontecagnano Faiano, il sindaco Giuseppe Lanzara ha fatto affiggere sugli schienali dei cartelli che recitano: "E' severamente vietato sostare sulle panchine, il divano di casa e' piu' comodo. Le violazioni saranno perseguite con la segnalazione all'autorita' giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del codice penale punibile con l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro"