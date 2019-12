Pontecagnano, la litoranea resta chiusa fino a febbraio: continuano i disagi

La Provincia di Salerno ha deciso di prorogare fino al prossimo 29 febbraio la chiusura della strada provinciale 175 (litoranea) all’altezza del ponte sul torrente Asa nel comune di Pontecagnano Faiano. L’obiettivo è quello di approfondire le indagini sulla staticità del ponte. Al lavoro il dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno che, insieme ai tecnici dell’Ente, sono al lavoro per analizzare nei dettagli la situazione.

I tempi

L’accordo prevede che entro la metà di gennaio saranno svolte le prove di laboratorio a cui seguirà la decisione della tipologia di intervento da realizzare sull’infrastruttura; mentro entro la fine di febbraio gli uffici preposti dovranno concludere la fase progettuale prima di avviare i lavori. Una brutta notizia per residenti e commercianti della zona che avevano chiesto tempi celeri per la messa in sicurezza del ponte.