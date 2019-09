Tre principesse "sfidano" Samara per le strade di Pontecagnano: la gioia dei bambini

Dopo Cenerentola è toccato alle altre principesse dei cartoni animati della Walt Disney scendere in strada per contrastare il fenomeno delle apparizioni di Samara e anche del Pagliaccio It.

L’iniziativa

Oggi è sceso in campo un vero e proprio esercito di principesse per la #princesschallenge. Belle, Biancaneve e Cenerentola sono state avvistate a Pontecagnano dove sono state accolte da una folla festante di bambini e adulti! Tanti abbracci e anche tante le paure confidate dai più piccolini in merito al #samarachallenge. L’iniziativa, anche in questo caso, è stata organizzata dalla Compagnia dell’Arte: “Noi continuiamo la nostra missione, perché - scrivono gli organizzatori sui social - quando il gioco si fa duro le Principesse iniziano a giocare”.