Pontecagnano, il rione Casa Parrilli cambia volto: ecco il progetto definitivo

Via libera al progetto definitivo per la riqualificazione di Casa Parrilli. La Giunta comunale guidata dal sindaco Ernesto Sica, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione Mario Vivone, ha approvato il piano per il popoloso e importante rione cittadino.

I dettagli

L’approvazione del provvedimento è finalizzata alla presentazione della proposta alla Regione nell’ambito della “Manifestazione di interesse per la costituzione di una banca dati da inserire nella piattaforma Iter Campania al fine della mappatura e del monitoraggio di progetti esecutivi cantierabili”. A sostegno dell’intervento, inserito nell’elenco annuale del Programma delle Opere pubbliche 2018-2020 per un importo complessivo di 700mila euro, l’Amministrazione ha, infatti, già predisposto la contrazione di un mutuo di 400mila euro. L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico, di circa 4mila metri quadrati, in prossimità del sottopasso ferroviario con la creazione di 140 posti auto, il rifacimento degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche, della pubblica illuminazione e dei marciapiedi, nuovi spazi verdi e arredo urbano. Il progetto era stato condiviso dall’Ente nei mesi scorsi durante un confronto con residenti e commercianti della zona alla presenza del primo cittadino, dell’assessore Vivone, dell’assessore all’urbanistica Francesco Pastore, del presidente del consiglio comunale Alfonso Gallo, dei capigruppo consiliari Gianfranco Ferro e Michele Paolillo e dei tecnici del Comune.

Le reazioni

Contento il sindaco Sica: “Siamo fortemente intenzionati a cambiare radicalmente il volto di questa importante area del territorio per assicurare una migliore vivibilità attraverso una programmazione che recepisce pienamente le istanze dei cittadini e degli operatori delle attività commerciali”. Gli fa eco l’assessore Vivone: “E’ un progetto frutto di un’ampia condivisione da parte dell’Amministrazione. Mi preme, in tal senso, ringraziare tutti gli assessori e i capigruppo consiliari Gianfranco Ferro e Michele Paolillo che, insieme a noi, stanno portando avanti un lavoro costante per la valorizzazione di questo importante rione”.