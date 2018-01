Non accetta l'amicizia su Facebook: ragazza presa a sprangate in un pub a Pontecagnano

Non accetta la sua richiesta di amicizia su Facebook. Per questo una giovane donna, sabato sera, è stata presa a sprangate da un ragazzo mentre si trovava in compagnia del suo fidanzato all’interno di un pub situato in via Italia a Pontecagnano Faiano.

Il caso

Dopo averla adocchiata il giovane, in evidente stato di ubriachezza, l'uomo - riporta Il Mattino - si è procurato una spranga di ferro ed ha aggredito entrambi facendoli finire in ospedale. Ad avere la peggio è stata la ragazza, che è stata colpita in pieno volto riportando una lesione al labbro, la rottura dei denti e gravi contusioni. Meno gravi le lesioni inferte al fidanzato che, colpito alla testa, è stato già dimesso. Non solo. L’uomo, pochi minuti prima, si era rivolto al gestore del locale avendo anche con lui un violento diverbio: gli animi si sono surriscaldati e l’aggressore è stato invitato ad uscire dal locale. Ma nulla lasciava presagire la follia che, di lì a poco, sarebbe andata in scena.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri che hanno bloccato l’aggressore, il quale è stato denunciato con l’accusa di lesioni gravi.