Rissa per un complimento di troppo in un locale a Pontecagnano

Notta movimentata quella tra il 23 ed il 24 di dicembre in un noto locale notturno della Litoranea tra Salerno e Pontecagnano. Una maxi rissa, nata per questioni sentimentali, si è verificata tra alcuni ragazzi ed ha finito per coinvolgere anche gli addetti della sicurezza ed alcuni poliziotti in quel momento fuori dal servizio. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto con la ricostruzione dei fatti affidata ai carabinieri della Compagnia di Battipaglia che stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. E’ stato necessario l’intervento dei volontari del Vo.Pi che hanno trasportato gli agenti contusi in ospedale dove sono stati refertati.