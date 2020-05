Ordigno bellico ritrovato a Pontecagnano: arrivano i carabinieri

Un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto in un fondo agricolo situato in via Mar Tirreno, lungo la litoranea di Pontecagnano. Ad avvisare i carabinieri è stato un residente della zona.

Il ritrovamento

Si tratta di un “proietto” da mortaio delle dimensioni di circa 30 centimetri che sarà rimosso nelle prossime ore. I militari dell’Arma hanno messo in sicurezza l’area vietando l’accesso agli abitanti. A monitorare la zona, su disposizione del Comune, anche gli agenti della Polizia Municipale.