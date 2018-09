Ingerisce un flacone di ansiolitico: ragazza salvata a Pontecagnano

Paura, alle 20.50 di ieri, in un campo etnico situato in via Cavallegeri a Pontecagnano, dove una romena di 32 anni, per cause in corso di accertamento, ha bevuto un intero flacone di ansiolitico.

I soccorsi

Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del Vopi, che ha trasportato la donna in stato di coma all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per le cure del caso.