Auto senza assicurazione e con la droga: sequestro a Pontecagnano

Gli agenti della Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano hanno sequestrato, oggi pomeriggio, un’auto (Fiat Punto) abbandonata nei pressi di Piazza Risorgimento.

L'ispezione

Nel corso dei controlli i caschi bianchi hanno accertato che la vettura era priva di copertura assicurativa e revisione. Non solo. Ma al suo interno hanno trovato anche una dose di cocaina. Per questo hanno subito posto i sigilli. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario.