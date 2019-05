Pontecagnano, sgomberato casotto sulla litoranea: soddisfatto Lanzara

Questa mattina, sul Belvedere di Magazzeno, è stata effettuata un’operazione di smontaggio, per motivi di ordine igienico-sanitario e di sicurezza pubblica, di un casotto presente da anni sulla zona mare di Pontecagnano Faiano. In azione i carabinieri guidati dal comandante Fabio Laurentini e gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal comandante Francesco Lancetta.

Il blitz

La struttura, infatti, era ostaggio di uomini e donne che, specie nelle ore notturne, la utlizzavano impropriamente ed illecitamente come luogo di bivacco. L’area, dunque, è stata prontamente liberata e sarà oggetto di nuovi interventi di ammodernamento ed abbellimento con arredi urbani introdotti ad hoc per rendere più accogliente la zona.

I precedenti

L’azione di sgombero fa seguito ad altre operazioni volute e portate avanti dal Sindaco Giuseppe Lanzara negli ultimi mesi: la prima ha riguardato, lo scorso 5 marzo, la demolizione di circa venticinque alloggi abusivamente costruiti su un terreno di proprietà della Curia, in Via dei Navigatori; la seconda, il 10 maggio, ha investito Via Lucania, dove è stato di fatto eliminato un manufatto esistente illegalmente da anni.

Il commento del sindaco Lanzara: