Lavori a Pontecagnano, scatta la sospensione idrica: ecco le strade

Disagi in vista per molte famiglie residenti nel comune di Pontecagnano Faiano. Per effettuare lavori di manutenzione alla condotta situata in via Vespucci, il prossimo martedì 28 gennaio, dalle 9 alle 17, verrà sospesa l’erogazione idrica in dieci strade.

L’elenco

Per otto ore, dunque,mancherà l’acqua in via Vespucci, via Meucci, Via Alessandro Volta, via Pacinotti, via Enrico Fermi, via Salvemini, via Montale, via Giacomo Leopardi, via Leonardo Da Vinci, via Petrarca.