Pontecagnano, Lanzara firma l'ordinanza per il sottopasso

E’ stata emessa questa mattina, a firma del sindaco Giuseppe Lanzara, l’ordinanza relativa alla consegna, immediata e parziale, delle rampe del sottovia di Via Alfani, sia lato monte che lato mare, per conto di Ferrovie dello Stato.

L’atto

Una decisione, anticipata nel confronto con i residenti della zona avvenuto sabato 9 febbraio, resa necessaria “al fine di eliminare le condizioni di criticità della circolazione veicolare cittadina e dell’aggravio dell’inquinamento atmosferico ed acustico nonchè della vivibilità urbana, atteso che i lavori da parte della Società Rfi Spa. sono di fatto ultimati e la consegna delle aree non influisce in alcun modo sul completamento del collaudo dei lavori da parte di Rfi che potranno proseguire senza alcuna limitazione o pregiudizio”. Da qui la necessità di disporre in tempi brevi la struttura, i cui lavori si sono prolungati oltre i tempi previsti, ovverosia per più di 650 giorni, con grande rammarico dello stesso primo cittadino e di tutta la popolazione.

Il sindaco: