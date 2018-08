Sorpreso a spacciare droga: arrestato 21enne a Pontecagnano

Un 21enne di Pontecagnano, R.E.F le sue iniziali, è stato arrestato la scorsa notte per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il blitz

I carabinieri hanno bloccato il giovane, in via Abate Conforti, subito dopo che aveva ceduto quattro dosi di stupefacente, successivamente risultate essere tre di cocaina ed una di eroina, agli occupanti di un veicolo i quali, notata l’autovettura di servizio, si sono dati alla fuga abbandonando sul posto la sostanza appena acquistata. La perquisizione del 21enne ha permesso di recuperare la somma di 60 euro mentre i controlli nella sua abitazione hanno consentito di scoprire due grammi di hashish ed una pianta di marijuana. Sia lo stupefacente che il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Disposto, per questa mattina, il giudizio per direttissima presso il Tribunale di Salerno.