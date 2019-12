Terrore a Pontecagnano, polizia spara contro rapinatori: un arresto

Terrore, sabato sera, a Pontecagnano, dov’è andata in scena una sparatoria in località Picciola, verso la litoranea. L’episodio si è verificato intorno alle 20 quando gli agenti di una volante della Squadra Mobile di Caserta hanno esploso dei colpi di pistola, a scopo intimidatorio, per cercare di fermare un’automobile con a bordo una banda di rapinatori.

L'arresto

Dopo un lungo inseguimento questi ultimi, sentendosi braccati, hanno abbandonato la vettura. Ma uno di loro è stato arrestato, mentre i complici sono riusciti a fuggire nelle campagne limitrofe. A bordo del veicolo è stato rinvenuto un fucile a canne mozze posto che è stato sotto sequestro. Sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia per risalire all’identità degli altri tre malviventi.