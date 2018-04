Spari in una strada a Pontecagnano: ferito straniero, avrebbe tentato un furto

Attimi di paura questa sera a Pontecagnano. Un uomo, straniero di 40 anni, è rimasto ferito dopo essere stato colpito all’addome da alcuni colpi di pistola. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un ex cinema.

Gli accertamenti

Il ferito è stato trasportato in ospedale dal Vopi e le sue condizioni risulterebbero critiche. Sul posto sono giunti i carabinieri per eseguire i rilievi del caso ed avviare le indagini. Non è ancora ufficiale, ma pare che lo straniero, marocchino, avesse tentato un furto insieme ad alcuni connazionali. La vittima, in questo caso, sarebbe stata inseguita dal proprietario del presunto appartamento preso di mira, sempre in auto. Si indaga.

