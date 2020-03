Due tentati furti nella notte a Pontecagnano: indagano i carabinieri

Durante la notte appena trascorsa alcuni malviventi si sono introdotti in un cantiere situato in via Budetta a Pontecagnano, dove saranno realizzati tre palazzi nell'ex area di produzione delle conserve.

I due episodi

Ignoti utilizzando un camion dell'impresa si stavano impossessando di attrezzi e trasformatori industriali. Ma sono stati sorpresi da un agente dell'Ivri in servizio di pattugliamento e così si sono dati velocemente alla fuga. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno riconsegnato al titolare la merce. Più tardi, alle prime luci dell'alba, in un'azienda agricola nei pressi di via Magellano, tre intrusi hanno tentato di mettere a segno un altro furto: inseguiti dalla guardia dell'Ivri, però,si sono dileguati nella campagna adiacente approfittando del buio. Anche su questo secondo episodio indagano i militari dell’Arma.