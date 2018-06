Pontecagnano, arrestato per un tentato omicidio di cinque anni fa

Ieri pomeriggio, a Pontecagnano Faiano, i carabinieri hanno tratto in arresto il pregiudicato S.F, 23enne del posto, il quale deve scontare 4 anni ed 8 mesi di reclusione per concorso in tentato omicidio, commesso a Salerno il 16 marzo 2013.

Il caso

Quella sera, a Salerno, il giovane venne arrestato insieme ad un altro giovanissimo, mentre un terzo venne denunciato a piede libero, in quanto, a bordo della loro auto, dopo aver infastidito alcune ragazze, tornarono indietro aggredendo i fidanzati con un coltello ed una cazzottiera. Dopo le formalità di rito, il 23enne è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.