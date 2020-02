Choc a Pontecagnano, tre cani avvelenati: l'ira dei proprietari

Cani avvelenati a Pontecagnano Faiano. Qualcuno, lo scorso weekend, ha lasciato delle polpette di carne contenenti del veleno tra via Veneto, via Campania e dintorni. E così ben tre cani, dopo averle mangiate, si sono sentiti male ed ora sono sotto le cure del veterinario. Non sono, fortunatamente, in pericolo di vita.

La denuncia

I proprietari, in queste ore, stanno facendo girare le foto dei loro amici a quattro zampe sui social network per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto accaduto. La caccia al responsabile/responsabili è partita. Ma non è la prima volta che accadono episodi del genere in provincia di Salerno. Altri casi simili si sono verificati nelle ultime settimane. E soltanto poche ore fa diverse razze di cani e gatti sono stati trovati morti a Sant'Angelo a Fasanella.

