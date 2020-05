Incidente tra auto e moto a Pontecagnano: donna ubriaca positiva al drug test

Era in stato di ebbrezza e positiva al drug test la donna di 42 anni di Pontecagnano che, venerdì sera, ha travolto con la sua automobile una moto guidata da un militare di 37 anni, anche lui del posto. Quest’ultimo è tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per via delle ferite riportate a seguito del violento impatto.

Le indagini

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che, al termine dei primi accertamenti di rito, hanno disposto il ritiro della patente per la donna. L’incidente si è verificato in via Mar Tirreno, nei pressi dell’Aversana che conduce sulla litoranea. La reale dinamica dello scontro frontale non è stata ancora ricostruita.