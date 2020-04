Pontecagnano, baci non consenzienti dopo la discoteca: due nocerini a processo

Dovranno difendersi in un processo due uomini di 38 e 42 anni di Nocera Inferiore accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 21 anni di Sorrento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo la formale denuncia presentata dalla giovane, i due durante la serata dell’11 settembre del 2016 trascorsa all’interno di una discoteca di Pontecagnano (con loro vi era anche una terza persona risultata estranea ai fatti) avrebbero conosciuto un gruppo di ragazze di cui faceva parte anche la presunta vittima.

Il fatto

Quest’ultima, a tarda sera, non riuscendo a trovare più le amiche e anche il telefonino, avrebbe chiesto il passaggio ai due ragazzi nocerini per tornare a casa. Ma, durante il viaggio di ritorno, i due l’avrebbero costretta a subire atti sessuali non consenzienti (in particolare dei baci) approfittando del suo stato di alterazione fisica e psichica causato dalle bevande alcoliche che aveva bevuto all’interno del locale pontecagnanese. Di qui la successiva denuncia ai militari dell’Arma che hanno avviato subito le indagini ed inviato il fascicolo alla Procura di Salerno.