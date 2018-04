Ponti 25 aprile e 1° maggio, sold out negli agriturismi salernitani

Dopo quello di Pasqua, si annuncia un nuovo boom per gli agriturismi salernitani nei due ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Lo rivela Coldiretti Salerno confermando il sold out per le prenotazioni negli agriturismi della rete Campagna Amica - Terranostra.

I dati

Molto positivo, dunque, il trend per il turismo verde nelle campagne. Sono previste oltre diecimila presenze a tavola nella due giorni di ponti: “Un segnale importante che dimostra la qualità delle nostre strutture d’accoglienza e l’unicità del territorio – conferma il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano – le aree più gettonate restano il Cilento, gli Alburni e l’area a sud di Salerno tra Palinuro e Camerota, ma abbiamo dati molto positivi in tutta la provincia, dall’entroterra della Costiera amalfitana fino all’agro sarnese nocerino. La formula dell’agriturismo cresce perché è un'alternativa molto apprezzata da famiglie e giovani, che evoca i valori della tradizione e della distintività oggi fortemente apprezzati dai consumatori. Il vero valore aggiunto è l’ambiente familiare, l’offerta enogastronomica di qualità, il legame con il territorio e la capacità di proporre un'offerta diversificata che va dagli spazi verdi all’equitazione, dal trekking alle escursioni guidate alla vendita diretta”.

A privilegiare le vacanze nel verde sono, oltre alle famiglie, in misura sempre crescente anche i giovani con la scelta del luogo che ultimamente avviene soprattutto attraverso internet. Un altro trend significativo è rappresentato dall’aumento del numero di richieste di menu vegetariani e per celiaci, ma “tira” anche la presenza della piscina e la possibilità di poter acquistare il vero made in Italy agroalimentare.