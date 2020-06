"Porta di Mare" a Salerno, proseguono i lavori nell'ex fabbrica Marzotto

Proseguono senza sosta i lavori all’interno del grande cantiere di Porta di Mare a Salerno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, gli operai presenti nell’area dell’ex fabbrica Marzotto si stanno adoperando per smontare una struttura portante per un grande serbatoio d'acqua. Sono arrivate anche le nuove gru, di dimensioni davvero molto grandi e quindi visibili a distanza. Gli operai, inoltre, stanno trivellando per le fondazioni. I lavori viaggiano spediti.

Il progetto

Il progetto, disegnato da Lombardini 22 e denominato “Porta del Mare”, prevede la costruzione di tre torri residenzialiimmerse nel verde con piante tipiche della macchia mediterranea che daranno anche il nome agli edifici. Saranno realizzati circa 180 alloggi, 5 medie superfici commerciali, un bar, un ristorante, 800 posti auto e 160 box auto. Non solo. Ma è previsto anche un grande parco verde. Il cantiere, complessivamente, si estende su una superficie di circa 44 mila metri quadrati su cui è possibile su cui è possibile edificare circa 26 mila mq di superficie lorda di solaio, di cui il 70 per cento con destinazione residenziale ed il 30 per cento con destinazione direzionale e commerciale.

