Ripresa dei lavori di Porta Ovest, la Cisl: "Grandi vantaggi economici"

"Apprendiamo con favore la notizia della ripresa dei lavori di Porta Ovest, un'opera strategica che garantirà un efficiente e funzionale collegamento del Porto con l’Autostrada A3". Attraverso una nota stampa, la Filca Cisl ha espresso soddisfazione per i passi in avanti, adesso decisivi, riguardo la bretella che "potrà assicurare tempi di percorrenza minori al traffico merci".

Tempi brevi

Dopo la presentazione di stamattina e l'annuncio, la Cisl si congratula con il Consorzio Arechi per quanto organizzato presso il cantiere "Salerno Porta Ovest". "Siamo presenti in rappresentanza dei tanti lavoratori impegnati, sin dalla posa della prima pietra, continueremo a monitorare per il rispetto dei diritti dei lavoratori e per continuare con grande impegno a sollecitare tutte le parti interessate affinché l'opera estremamente importante per la viabilità di Salerno e per lo sviluppo dell'economia dell'intera Provincia sia completata nei tempi previsti. Ci confortano l'impegno profuso sin dall'inizio del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del Presidente dell'Autorità Portuale Messineo tutti presenti quest'oggi alla celebrazione in occasione di Santa Barbara".