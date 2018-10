Porta Ovest: ancora in attesa dell'autorizzazione per la ripresa dei lavori

Ancora attese e ritardi per la ripartenza dei lavori di Porta Ovest. Il sistema di gallerie che dovrà collegare il porto di Salerno ai caselli autostradali, a quasi un mese dall’annuncio della ripresa dell'intervento per i due tunnel, non ha ancora l’autorizzazione per la movimentazione della dei terreni scavati nella roccia, come riporta il quotidiano La Città.

I ritardi

Nel cantiere infatti i lavori sarebbero dovuti ripartire circa un mese fa: un ritardo preoccupante, se si pensa che l’obiettivo è quello di completare l’opera entro il 2022, in quanto si deve tener conto anche di fondi europei. Porta Ovest, infatti, è finanziata, come è noto, con circa 150 milioni di euro dalla Ue.