Porta Ovest: riprendono i lavori, l'auspicio della Filca Cisl

E' ripartito stamattina, il cantiere di Salerno Porta Ovest: a riprendere i lavori, è stato il Consorzio Arechi in fitto di ramo aziendale. Presenti in cantiere, anche la direzione, rappresentanti del Consorzio, parte dei lavoratori, la Filca Cisl provinciale.

"Esprimo enorme piacere per la riapertura dell'opera strategica per la città di Salerno e l'intera provincia. Un plauso va all'Autorità Portuale che lavorato costantemente per permettere la riapertura dell opera tenendo costantemente informate le organizzazioni sindacali. Auspico che la ripresa lavori possa favorire una boccata di ossigeno all'occupazione locale, oltre a tutti i coloro che sono stati già impiegati nel cantiere".