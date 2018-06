Porta Ovest, riprendono i lavori: l'annuncio del neo-responsabile del progetto

Riprendono i lavori nel cantiere di Porta Ovest. Come è noto, l’opera dovrà collegare il porto commerciale di Salerno direttamente all’autostrada, bypassando il viadotto Gatto.

L'annuncio

A renderlo noto, come riporta il quotidiano La Città, Francesco Messineo , segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale e, da qualche giorno, anche responsabile unico del progetto di Porta Ovest. Sullo svincolo del Cernicchiara, Messineo ha sottolineato che "si stanno vagliando vari particolari costruttivi, sia per i veicoli che arrivando da Fratte, dovranno immettersi verso il porto, sia per la gestione di tutti i vari incroci che ci sono per i veicoli che arriveranno dalle gallerie e per il traffico proveniente dall’autostrada".