Porta il pc in riparazione e spuntano i suoi file: nei guai per detenzione di materiale pornografico

Potrebbe essere processato per detenzione di materiale pornografico, perchè sul suo pc aveva 600 foto pornografiche di ragazzini minori, circa venti video e altrettanti disegni manga. E' finito nei guai A.F, 20 anni salernitano che rischia il rinvio a giudizio: l’inchiesta giudiziaria è nata quando il giovane ha portato il computer in riparazione, chiedendo al tecnico di non aprire alcuni file e cartelle.

Le indagini

La circostanza che insospettì il tecnico che, una volta accortosi di qualcosa di strano, parlò della vicenda con un cliente poliziotto: da lì, l’inchiesta giudiziaria affidata al sostituto procuratore Roberto Penna. E' che il ventenne già prima dei 14 anni aveva cominciato a scaricare immagini dalla rete. Gli accertamenti continuano.