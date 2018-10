Agropoli, senzatetto trova un portafogli con 600 euro: lo fa restituire

Quei 600 euro gli sarebbero stati utili, essendo lui in una condizione di povertà, ma non ha esitato a rivolgersi ai carabinieri per far restituire il denaro al legittimo proprietario.

La storia

Un uomo senza fissa dimora di origini slave, ieri sera, ad Agropoli, nei pressi della sede della Caritas, ha trovato un portafogli pieno di soldi: ha scelto di ridarlo a chi apparteneva, fornendo un prezioso esempio civico per tutti. Un episodio su cui riflettere.